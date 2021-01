Show Atalanta a San Siro: umilia il Milan (3-0) e riapre il campionato

Un dominio imbarazzante. Il risultato sta persino stretto alla squadra di Gasperini. Ilicic immarcabile. Hanno segnato lui, Romero e Zapata

Calcisticamente è stata una umiliazione. Non c’è altro termine. Una vera e propria lezione di calcio da parte dell’Atalanta. Impartita al Milan primo in classifica. Praticamente non c’è mai stata partita. Il tre a zero finale è il risultato giusto, sta persino stretto agli uomini di Gasperini. È stato un dominio totale, che di fatto riapre il campionato. Il Milan resta primo in classifica a 43 punti, complice il pareggio dell’Inter a Udine. L’Inter resta a 41. Dopodiché la Roma a 37 , Atalanta a 36, Napoli a 34 e Juventus a 33. Napoli e Juventus devono giocare ancora due partite.

La squadra di Gasperini ha stritolato il Milan a ritmi intensi e sempre più elevati. Il primo tempo è finito “solo” 1-0 con gol di Romero di testa. È nella ripresa che è emersa la schiacciante superiorità dei bergamaschi. Ilicic ha dato spettacolo, ha mandato al manicomio la difesa rossonera. Ha segnato il 2-0 su rigore sacrosanto. Il 3-0 è stato si Zapata che ha anche colpito un palo. Ilicic si è divorato un gol da solo davanti alla porta, incredibilmente ha scelto di non tirare.

La straripante vittoria dell’Atalanta riapre il campionato. La squadra di Gasperini è parsa di un’altra categoria. Quindi sette punti sembrano serenamente recuperabili da parte dei bergamaschi che non hanno minimamente risentito dopo l’esclusione del Papu. E l’Atalanta ha perduto punti con i due pareggi contro Genoa e Udinese. Se domani Juventus e Napoli dovessero vincere, la lotta a scudetto si estenderebbe anche a loro due.

Nel Milan ha esordito Mandzukic, ma non è cambiato assolutamente nulla.