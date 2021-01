Repubblica: ieri Gattuso ha provato Osimhen in coppia con Mertens

Il nigeriano ha superato le visite di idoneità e si è riunito al gruppo. Recuperato anche Mertens dopo il differenziato di venerdì. Inizieranno entrambi dalla panchina

Victor Osimhen è partito con il Napoli per Verona. E’ dall’8 novembre che non gioca. Dopo 77 giorni torna tra i convocati. Ieri Gattuso lo ha provato anche in campo, in coppia con Mertens, scrive Repubblica Napoli.

“Settantasette giorni più tardi, la presenza tra i convocati che sa tanto di liberazione: ieri ha superato le visite di idoneità sportiva dopo il Covid e finalmente si è allenato coi compagni. Gattuso lo ha anche provato in coppia con Mertens, pure lui recuperato dopo l’allenamento differenziato di venerdì”.

Oggi inizieranno entrambi dalla panchina.

“Oggi al Bentegodi (inizio alle 15) contro l’Hellas Verona cominceranno dalla panchina: il rientro sarà graduale ma per Gattuso rappresentano un’iniezione d’entusiasmo. Girare lo sguardo e trovarseli al suo fianco è un toccasana fondamentale per le ambizioni del Napoli, obbligato a cancellare la delusione della Supercoppa con una prestazione positiva in campionato”.