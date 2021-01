Paulo Sousa: “Speranza e fiducia per una grande Polonia. Zielinski? Non posso dire molto”

Paulo Sousa è stato presentato oggi come nuovo commissario tecnico della Polonia. Queste le sue parole in conferenza stampa.

La Polonia è un paese pieno di fede che non si arrende mai. Vogliamo costruire una squadra con fede, speranza e convinzione che vinceremo. La speranza e la fiducia possono permetterci di creare una grande nazionale per raggiungere i successi insieme.

Vogliamo avere la palla il più spesso possibile. Questo ci permette di controllare il corso degli eventi in campo, spingere l’avversario in difesa. Abbiamo giocatori di prima classe, quindi vogliamo giocare in modo offensivo. Per ora, stiamo raccogliendo maggiori informazioni e considerando soluzioni specifiche. Ovviamente non è sempre possibile imporre e dominare lo stile di gioco del tuo avversario, quindi dobbiamo anche essere pronti a difenderci. Quindi deve emergere un’ottima organizzazione.

Zielinski? Al momento non posso dire molto, perché non ho ancora incontrato Piotr personalmente, non abbiamo avuto l’opportunità di lavorare insieme. Tuttavia, vogliamo avere molti leader nella squadra che avranno grande entusiasmo e passione, che crederanno nella vittoria. Devono pretendere il massimo da se stessi, prestare attenzione ai suggerimenti del personale addetto alla formazione e seguirli.