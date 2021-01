Napoli-Spezia di Coppa Italia sarà diretta dall’arbitro Fourneau

L’AIA ha pubblicato le designazioni per i quarti di finale. Al Maradona i VAR saranno Nasca e Longo. Valeri dopo la Supercoppa dirigerà il derby di Milano

La partita Napoli–Spezia, valida per i quarti di finale di Coppa Italia, sarà diretta dall’arbitro Francesco Fourneau di Roma 1. Gli assistenti saranno Galetto e Rossi L., il quarto uomo Sacchi, al VAR Nasca e Longo.

Le altre designazioni: Valeri per Inter-Milan (VAR Banti-Paganessi), Pairetto per Atalanta-Lazio (VAR Di Paolo-Lo Cicero) e Pezzuto per Juventus-Spal (VAR Mazzoleni-Alassio).