Mertens e Gattuso decideranno oggi durante la rifinitura se giocherà a Udine

Appare scontato che Dires Mertens non ci sarà domani nella sfida contro l’Udinese. Secondo Repubblica infatti il Napoli non vuole correre rischi e affrettare il rientro del calciatore belga dopo l’infortunio alla caviglia per rischiare di perderlo nuovamente

Il belga sta meglio dopo la distorsione alla caviglia, ma non è ancora pronto. Nel menù di ieri a Castel Volturno ha fatto solo terapie. Non ha ancora accelerato il ritmo: oggi durante la rifinitura deciderà assieme a Gattuso.

Il tecnico si dovrebbe affidare ancora una volta a Petagna che, nello sfortunato pomeriggio della Befana contro lo Spezia, aveva rappresentato una delle poche note positive