Mattino: Napoli-Spezia, nel post partita il Napoli ha protestato con l’arbitro per la gestione della gara

Nella sfuriata ai calciatori nello spogliatoio, dopo Napoli-Spezia, Gattuso non ha affrontato il tema della direzione arbitrale della partita. Non ha voluto concedere loro alibi. Ma, scrive il Mattino, il Napoli ha protestato a fine gara per la gestione dell’arbitro e del Var.

“Perché il Napoli si è fatto sentire, eccome, a fine gara per la direzione di gara del fischietto di Aprilia e per la gestione al Var di Banti. Perché il rigore fischiato a Fabian, per il Napoli, è stato assolutamente generoso e ha condizionato il finale di partita. Ed era chiaro da subito. Ed è un rigore che per dinamica ricorda quello concesso al Sassuolo che pure, secondo il club azzurro, non stava né in cielo né in terra. Ma le proteste ci sono state anche per il braccio (larghissimo) di Ismajli. Polemiche che però il Napoli preferisce tenere lontano dai riflettori”.