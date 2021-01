Lozano: “È un momento difficile, ma abbiamo altri obiettivi”

Hirving Lozano, attaccante del Napoli, ha rilasciato un’intervista a Radio Kiss Kiss Napoli.

Questo è un momento difficile per noi, ma dobbiamo sempre supportare i compagni e andare avanti insieme. Il calcio a volte è così, si può vincere e perdere. Ci sono altri obiettivi da raggiungere, quindi andremo in campo per fare ciò che ci chiede Gattuso. Con lui ho parlato e chiarito tutto quando è arrivato, analizzando quali fossero le sue richieste. Mi ha dato la possibilità di giocare e ho saputo sfruttarla, accumulando minuti e dimostrando quanto valgo. Devo continuare così.

Il campionato è ancora lungo, può succedere di tutto. È un anno complicato, dobbiamo rimanere positivi. L’Europa League anche è importante, proveremo a fare più strada possibile. Il Granada è una squadra pericolosa e offensiva.

La famiglia per me è la cosa più importante, fin da quando ho cominciato a giocare. È sempre al mio fianco nel bene e nel male, posso contare su di loro.

Io e Insigne stiamo facendo molto bene insieme, il nostro feeling sta crescendo in campo e fuori, il rapporto migliora.