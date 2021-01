L’Atalanta non riesce a tenersi Diallo, lo United lo porta in Premier già a gennaio

Il 18enne è costato 40 milioni a ottobre e i Red Devils non hanno intenzione di lasciarlo in Italia fino a giugno

Niente da fare, il Manchester United ha rifiutato i tentativi dell’Atalanta di tenere in prestito Amad Diallo per il resto della stagione: a gennaio l’ala 18enne già acquistata dagli inglesi per 40 milioni di euro andrà in Premier League.

Lo United aveva ingaggiato Diallo a ottobre, ma non era riuscito a ottenere un permesso di lavoro, quindi gli ha permesso di rimanere in Serie A con l’obiettivo di portarlo via a gennaio.

Diallo ha pubblicato suoi social una foto con le sue valigie su un aereo per Roma, per dare gli ultimi ritocchi al permesso di lavoro nel Regno Unito di cui aveva bisogno, e ESPN riferisce che lo United è fiducioso di ricevere quei documenti ”a brevissimo”. Aggiunge che i Red Devils non hanno alcuna intenzione di prolungare il suo prestito in Italia, anche se l’Atalanta vorrebbe tenerselo.

“È chiaro che andrà al Manchester United, ma potrebbe restare qui ancora per qualche mese – ha detto Gasperini – Mi piace molto, ha solo 18 anni. Vorrei che restasse fino a giugno”.

L’ivoriano ha giocato solo una volta in questa stagione, una presenza da subentrante in Champions League. In tutto ha cinque presenze con un gol.