La Lazio vince 3-1 in casa dell’Atalanta, lotta Champions apertissima

Quattro squadre (tra cui il Napoli) per il quarto posto, anche se la Juve è solo due punti più avanti. Vince ancora il Genoa prossimo avversario azzurro

È lotta apertissima per il quarto posto che vale la Champions del prossimo anno. Per il quarto perché il Milan e l’Inter sono lontani, la Juventus ha cominciato vincere con regolarità. Resta il quarto posto. Oggi la Lazio ha conquistato un prezioso successo in casa dell’Atalanta di Gasperini. Vittoria – meritata – per 3-1 con gol di Marusic, Correa, poi Muriel che accorcia le distanze e infine la terza rete di Muriqi.

La squadra di Inzaghi supera così l’Atalanta in classifica e aggancia la Roma al quarto posto a quota 37. La Roma giocherà stasera in casa contro il Verona. C’è anche il Napoli, ora a 34, che affronta il Parma. L’Atalanta è a 36. La Juventus a 39. Inter a 44 e Milan a 46.

Mercoledì il Napoli giocherà a Bergamo contro l’Atalanta in Coppa Italia.

Sabato prossimo, invece, in campionato in casa del lanciatissimo Genoa di Ballardini che oggi ha vinto 3-0 in casa del Crotone.