Insigne eguaglia Careca nella classifica di goleador del Napoli in Serie A

Il rigore messo a segno dal capitano del Napoli contro l’Udinese è il numero 73 e lo porta al settimo posto nella classifica di gol in Serie A con la maglia azzurra

Non è stata una delle migliori prestazioni del capitano del Napoli che si è divorato letteralmente il secondo gol del Napoli a porta vuota. Eppure come riporta Opta con il gol realizzato oggi su rigore contro l’Udinese Lorenzo Insigne ha eguagliato Careca in settima posizione per numero di gol in Serie A (73) con la maglia del Napoli e sempre al settimo posto Altafini per reti con i partenopei in tutte le competizioni (97).