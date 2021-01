Il calcio inglese si arrende al calendario: Aston Villa costretto a giocare con l’Under 23

L’Aston Villa, attraverso i propri canali social, ha fatto sapere che la sfida in programma per oggi di FA Cup contro il Liverpool si giocherà regolarmente, nonostante il focolaio che si è sviluppato nella prima squadra.

La redazione di goal.com riporta che andranno in campo i ragazzi dell’Under 23 e dell’Under 18. Tutti i membri della prima squadra saranno assenti, come lo staff tecnico, lo staff medico, massaggiatori e magazzinieri.

Vista l’impossibilità di rinviare la gara di coppa, potrebbe essere invece rinviata la partita col Tottenham di Premier League prevista per il 13 gennaio.

Aston Villa can confirm that the #EmiratesFACup Third Round tie with Liverpool will be played at Villa Park this evening (7.45pm KO). 🟣 pic.twitter.com/euhAuRSvF7

— Aston Villa (@AVFCOfficial) January 8, 2021