Gazzetta: Malcuit ha detto sì al Parma, manca solo l’ok di D’Aversa 

De Laurentiis è d’accordo per il prestito ma il tecnico emiliano è preoccupato per il lungo periodo di stop per la rottura del crociato. A meno di sorprese, l’affare si sbloccherà nel weekend

Il primo giocatore a lasciare il Napoli, nel mercato invernale, dovrebbe essere Kevin Malcuit. Pare destinato al prestito al Parma. La Gazzetta dello Sport scrive che il giocatore ha dato il suo ok, che De Laurentiis è d’accordo. Ma che manca ancora il benestare di D’Aversa, preoccupato dal lungo stop a causa della rottura del crociato.

“Lo scatto c’è stato. Il Parma ha trattato e ottenuto nelle scorse ore l’ok di De Laurentiis al prestito di Malcuit, che andrebbe a riempire la prima casella degli obiettivi emiliani. Il numero uno Krause ha sfruttato gli ottimi rapporti con gli azzurri per avanzare sulle concorrenti che avevano richiesto Malcuit. A inizio gennaio anche la Fiorentina era in piena corsa per l’esterno, ma ora i toscani hanno cambiato obiettivi e Malcuit viaggia spedito verso Parma. Manca solo un ultimo ok che dovrà arrivare nei prossimi colloqui tra gli uomini mercato e D’Aversa. Il nome di Malcuit è di quelli importanti, quello che però fa riflettere il tecnico è il lungo periodo di stop per la rottura del crociato, che ha tenuto il terzino lontano dai campi di fatto da ottobre del 2019″.

Anche Malcuit, come dicevamo, ha dato il suo benestare.

“Anche il giocatore è pronto a dire sì e vestire la nuova maglia. Ultime riflessioni e l’affare si può sbloccare in un attimo, magari entro il weekend. A meno di sorprese e un cambio di rotta improvviso, che al momento non è in programma”.