Gazzetta: i senatori si schierarono anche con Ancelotti, ma poi arrivò l’esonero

Ieri Rino Gattuso ha incontrato la squadra per analizzare il difficile momento. Un confronto deciso ma dai toni moderati, scrive la Gazzetta dello Sport. Che già ieri raccontava che i senatori si sono schierati con il tecnico, assicurandogli il loro appoggio.

Insigne, Bakayoko, Koulibaly, Demme, Manolas e Ospina, i più “anziani”; hanno capito che tocca a loro dimostrare con i fatti l’attaccamento alla maglia.

La situazione, scrive la rosea, è molto simile a quella che si verificò con Ancelotti.

“Per certi versi, si intravedono situazioni già vissute, che portarono all’esonero di Carlo Ancelotti. Anche in quel periodo i giocatori più rappresentativi non voltarono le spalle al tecnico, ma i risultati certificarono il contrario”