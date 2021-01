Gazzetta: Gattuso chiede garanzie sugli investimenti, non era quello che chiedeva Benitez?

Un ridimensionamento è legittimo in periodo di crisi, ma De Laurentiis però non può poi scaricare ogni responsabilità su squadra e allenatore.

Il futuro e il possibile ridimensionamento della squadra, sono questi i dubbi che Gattuso chiede da tempo di chiarire al presidente De Laurentiis, perché è chiaro che correre ai ripari in un periodo così difficile come questo della pandemia, è un diritto di De Laurentiis, ma, come scrive la Gazzetta dello Sport

Che però non può poi scaricare ogni responsabilità su squadra e allenatore. La Gazzetta insiste su questo punto sottolineando che un eventuale ridimensionamento non aprirebbe certo la strada al ritorno di Benitez E poi, per la cronaca, nel 2015 Rafa Benitez – presunto (ri)papabile – andò via perché a suo parere «mancavano investimenti per crescere». E secondo voi ora, invece, De Laurentiis li farebbe quegli investimenti?”