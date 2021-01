Gazzetta: Berlusconi ha chiamato Galliani dalla clinica: “Balotelli gioca?”

Il presidente del Monza è troppo innamorato della sua squadra e non è riuscito a separarsi mentalmente neanche durante il ricovero nel Principato di Monaco

Ieri Silvio Berlusconi è stato finalmente dimesso dall’ospedale del Principato di Monaco dove era stato ricoverato per alcuni, urgenti, accertamenti cardiaci. Ma il presidente del Monza non è riuscito a separarsi mentalmente dalla sua squadra neanche durante il ricovero, scrive oggi la Gazzetta dello Sport. Giovedì sera infatti, Berlusconi avrebbe telefonato a Galliani per avere notizie

«Adriano, ma sabato gioca Balotelli?»

Galliani gli ha purtroppo dovuto confermare che le condizioni dell’attaccante non sono ancora ottimali dopo l’infortunio muscolare rimediato a Lecce, ma che sta svolgendo un ottimo lavoro e sta avendo un ottimo comportamento.

Quello di Berlusconi per il Monza è amore. Ogni giorno il presidente vuole sapere tutto quello che accade e proprio per questo Galliani gli invia una corposa rassegna stampa sul Monza.

se non ci fosse stato il Covid-19, Berlusconi sarebbe stato tutte le settimane allo stadio a godersi dal vivo la crescita del Monza, sempre più ispirato dalle invenzioni del suo pupillo Boateng.