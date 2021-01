Gattuso: «Il pranzo? Li avevo visti stanchi mentalmente. Non ha pagato Bakayoko» 

A Dazn: «Non ha pagato nessuno. Era giusto che andavamo a mangiare un piatto di pasta insieme, un bicchiere di vino e dire due stronzate»

Ai microfoni di Dazn, nel post partita di Napoli-Fiorentina, il tecnico partenopeo, Rino Gattuso, ha risposto ad una domanda sul pranzo organizzato per la squadra in settimana, a Ercolano, sul Vesuvio. Ha raccontato che è stata una sua idea dopo aver visto la squadra un po’ stanca. Ed ha anche chiarito che non è stato Bakayoko a pagare per tutti.

Il pranzo è servito per trovare il cinismo

«Il pranzo è venuto fuori perché me lo sono sentito dentro, perché li avevo visti stanchi mentalmente ed era giusto che andavamo a mangiare un piatto di pasta insieme, un bicchiere di vino e dire due stronzate»

Lei li porta a pranzo e Bakayoko paga?

«Non ha pagato Bakayoko, non ha pagato nessuno, pago io».