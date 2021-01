Gattuso: «Abbiamo svoltato sulla grandissima giocata di Insigne»

A Dazn: «Oggi la differenza l’ha fatta che tutte le palle che abbiamo creato le abbiamo messe dentro. La consideriamo una grande prestazione. Speriamo di farla anche mercoledì»

Il tecnico del Napoli ai microfoni di Dazn dopo la vittoria contro la Fiorentina

Una vittoria con tanti significati

«Sull’uno a zero c’è stata una traversa e una grande parta di Ospina, abbiamo svoltato sulla grandissima giocata di Insigne. Però abbiamo fatto bene, la differenza oggi l’ha fatta che tutte le palle che abbiamo creato le abbiamo messe dentro. la consideriamo una grande prestazione. Speriamo di farla anche mercoledì»

Demme

«Demme è un giocatore importante per noi. Quando è arrivato ci ha dato grandissimo equilibrio. Penso che una squadra che fa 50 gol in 24 partite non sono pochi. Quando metti tantissima qualità in mezzo al campo qualcosa a livello di equilibrio viene a mancare. È una questione di scelte. In questo momento la quantità e l’equilibrio che può dare Diego ci sono calciatori che te ne danno meno, ma danno altre soluzioni»

Zielinski

«Zieli può fare tutto. È un giocatore che ha una grandissima qualità, quando sta bene fisicamente ha un buon passo. Se lo metti in zona centrale negli ultimi 25 metri è un calciatore che a livello di balistica sa colpire bene. Può migliorare ancora di mentalità»

Ha alzato la voce

«Non è mai facile quando pensi che le partite sono finite perciò ha alzato la voce. Sapevamo che non potevamo sbagliare perché ne abbiamo fallite troppe, potevamo andare a pari punti con la Roma e ci siamo riusciti

Come sta Petagna?

«Speriamo che non sia nulla di grave. Ha un problema al polpaccio, ha preso una botta»

Avete giocato da squadra anche davanti

«Venivamo da due prestazione sia in Coppa Italia che con l’Udinese che avevamo concesso tanto agli avversari e ho chiesto alla squadra di non concedere. Abbiamo lavorato a livello teorico sugli scivolamenti e di non prendere imbucate. Oggi abbiamo fatto tutto quello che avevamo preparato. La squadra in fase di non possesso mi è piaciuta oggi»

Il pranzo è servito per trovare il cinismo

«Il pranzo è venuto fuori perché me lo sono sentito dentro, li avevo visti stanchi mentalmente ed era giusto che andavamo a mangiare un piatto di pasta insieme, un bicchiere di vino e dire due stronzate. Non ha pagato Bakayoko, non ha pagato nessuno»

Martedì sera una cena?

«Sono state dette tante inesattezze che la squadra ce l’aveva con me e io ce l’avevo con la squadra. A qualcuno piace raccontare delle storielle e bisogna accettarlo. Poi io so cosa pensano i miei ragazzi e loro sanno cosa penso io. Sono contento e onorato di allenare questa squadra che è una grande squadra a cui manca solo un pizzico di cazzima in più»