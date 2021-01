Fu licenziato dopo essersi rotto in un incidente da ubriaco, ora il Derby lo dovrà risarcire

L’ex capitano fu coinvolto in un incidente dopo aver bevuto troppo, rompendosi il ginocchio. E il club risolse il contratto. Ora gli spetta un risarcimento da due milioni di sterline

Il Derby dovrà pagare l’ex capitano Richard Keogh circa 2 milioni di sterline, come risarcimento per averlo “ingiustamente” licenziato, perché si era rotto un ginocchio andandosi a schiantare con l’auto dopo aver bevuto troppo con due compagni. Lo ha deciso un tribunale britannico che ha dato ragione al giocatore in appello.

Il Derby aveva unilateralmente risolto il contratto di Keogh nell’ottobre del 2019, dopo aver appreso la causa dell’incidente e la gravità dell’infortunio. Ma l’ex difensore centrale irlandese ha visto il suo appello accolto da un tribunale del lavoro. Keogh aveva ancora 21 mesi di contratto, con uno stipendio 1,3 milioni di sterline all’anno.

Nell’incidente furono coinvolti anche i compagni di squadra Tom Lawrence e Mason Bennett. Keogh, che non ha giocato per oltre un anno dopo l’incidente, era solo un passeggero dell’auto. La decisione di Derby di licenziarlo è in contrasto con il trattamento riservato ai conducenti dei due veicoli coinvolti nell’incidente ad alta velocità, Lawrence e Bennett, che sono stati invece solo multati e condannati a 80 ore di servizio alla comunità e riabilitazione. I due furono giudicati colpevoli di guida in stato di ebbrezza, un verdetto che ha comportato un’ulteriore sanzione pecuniaria, un divieto di guida di due anni e altre 180 ore di servizi sociali.