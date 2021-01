El Pais celebra “l’Italia dove il calciomercato è una cosa seria, non un bazar delle illusioni”

“Conosciamo persone colte, sofisticate, capaci di credere ciecamente ad una prima pagina che confermi che il Dio del calcio andrà alla loro squadra”

“Il confine tra sogni e realtà si trova in un luogo chiamato calciomercato”. Una cosa “che riempie il vuoto interiore dei tifosi durante le vacanze e cambia l’umore delle persone”. “Così avvincente che, a volte, il campionato diventa quel riempimento che i club insistono a mettere tra un mercato e l’altro“.

El Pais celebra la “grande illusione” del calciomercato italiano, che per l’autorevole giornale spagnolo è un fenomeno che solo da noi ha questa considerazione.

“Conosciamo tutti persone colte, sofisticate che decifrano il mondo, capaci di credere ciecamente ad una prima pagina che confermi che il Dio del calcio andrà alla loro squadra“. “Un buon amico romanista, padre di due bambini, in apparenza adulto, ogni anno si prende un giorno di ferie in ufficio all’ultimo giorno di mercato per godersela. L’Italia è la Mecca di questo bazar delle fantasie”.

El Pais ricorda che “il fenomeno è nato negli anni Cinquanta. Calciatori come Gigi Riva sono sempre stati oggetto di speculazioni, ogni estate. La trattativa di Maradona, anni dopo, fu trasmessa quasi in diretta dalla stampa e il passaggio di Baggio alla Juve nel 1990 provocò disordini a Firenze. Ma formalmente, si potrebbe dire che questo circo è stato inventato da un uomo che amava molto le donne e le auto veloci. Si chiamava Raimondo Lanza di Trabia, nobile bastardo e presidente del Palermo. Incontrava altri leader nel lussuoso hotel Gallia di Milano per parlare della vita e dei loro affari. La sala divenne la sede per tutti i tipi di transazioni dei giocatori e stabilì la tradizione di chiudere queste operazioni nelle lobby del capoluogo lombardo”.

Oggi il calciomercato è uno sport a parte:

“Sky Italia ha un canale sportivo 24 ore su 24 il cui programma in prima serata in questi giorni si chiama Speciale Calciomercato. Protagonista Gianluca Di Marzio, figlio di un vecchio allenatore del Napoli, oggi diventato l’imperatore di questo fenomeno. I giornali attendono ogni sera il suo verdetto per chiudere la questione. Non fallisce quasi mai. A differenza della maggior parte dei paesi, il giornalismo in Italia attorno a questo fenomeno si sforza di raccontare cosa succede realmente. Il pubblico, anche su siti come Tuttomercatoweb.com, capaci di competere in questi periodi con le principali testate sportive, conferma la profezia funebre del calcio moderno. Il mercato, la disciplina che si occupa di sogni, interessa ai tifosi tanto quanto quello che succede sul prato il resto dell’anno”.