De Roon è un uomo coraggioso, posta i 3 gol dell’Atalanta e sfotte Ibra: “nasconditi”

Poi però l’Atalanta ne ha rifilati 3 di gol al Milan. E il centrocampista di Gasperini ha continuato lo sfottò, a posteriori, postando sui social lo scambio di battute e in sequenza i tre gol. Chiarissimo il messaggio: “posta il video e nasconditi”. Non si sa bene se quello che corre a nascondersi è Ibra o lui stesso per averlo provocato…

*posts video and hide* 🏃💨 pic.twitter.com/2NA4C6tDYG — Marten de Roon (@Dirono) January 25, 2021