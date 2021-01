De Luca: “Un milione per rifare videosorveglianza e tunnel dello Stadio Maradona”

Lo ha annunciato il Governatore: si stratta di fondi delle Universiadi. Arriviamo a un investimento complessivo di 25 milioni di euro per lo stadio

“Abbiamo destinato un altro milione di euro dei fondi delle Universiadi al San Paolo, anzi… allo stadio Maradona, non mi ci sono ancora abituato… per rifare l’impianto di videosorveglianza e il tunnel del miglio azzurro, dove entrano gli autobus delle squadre. Arriviamo a un investimento complessivo di 25 milioni di euro per lo stadio“.

Lo ha annunciato nella consueta diretta su Facebook il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ricordando gli interventi di spesa sulle strutture pubbliche.