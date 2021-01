Dalla Turchia: Papastathopoulos verso il Fenerbahce, lo seguiva anche il Napoli

Takvim riporta l’indiscrezione di mercato: il difensore greco sta per accordarsi con i turchi che gli garantiscono un ingaggio maggiore rispetto al Napoli

Sokratis Papastathopoulos è in uscita dall’Arsenal, dove è ai margini del progetto tecnico. Il difensore non ha ancora collezionato una presenza in questo campionato e il suo contratto scadrà al termine della stagione, ma con ogni probabilità potrebbe andar via già a gennaio.

Stando a quanto riporta la testata turca Takvim, sul giocatore ci sono Fenerbahce e Napoli, ma Papastathopoulos preferirebbe i turchi perché gli avrebbero fatto una proposta più remunerativa. Nei prossimi giorni la trattativa potrebbe addirittura chiudersi.