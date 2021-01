CorSport: Milik, prende quota lo sbarco a Marsiglia, l’Atletico non rilancia

L’Olympique si spingerebbe ad offrire fino a 10 milioni di euro più bonus. Il club di Simeone si è già fermato a cinque e si è messo a cercare prestiti in giro per l’Europa

Per Milik non ci sono tante possibilità, ormai. Ha lasciato andare troppi treni, scrive il Corriere dello Sport.

“Sembra che non se ne sia pentito e che l’idea di arrivare a giugno ancora lo tenti. Ma sarebbe pericoloso assai, perché a quel punto non avrebbe alcuna possibilità per convincere il Ct della propria Nazionale a dargli una maglia”.