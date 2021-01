CorSport: Koulibaly salterà altre due partite, probabile ritorno di Mertens per l’Udinese

Il belga rientrerà domani a Napoli. Martedì la sua situazione sarà valutata a Castel Volturno e si pianificherà il rientro in gruppo

Il Corriere dello Sport dà le ultime informazioni sul recupero possibile di Kalidou Koulibaly e Mertens, alle prese con gli infortuni che li hanno tenuti lontani dal campo nelle ultime partite dell’anno.

Per quanto riguarda il difensore senegalese,

“ mancherà anche con lo Spezia, mercoledì al Diego Maradona e domenica prossima in occasione della trasferta con l’Udinese” .

Il belga, invece, resta nel centro di riabilitazione di Anversa

“e domani tornerà a Napoli. Il programma è stabilito: volo da Bruxelles, tampone all’atterraggio e poi martedì appuntamento al centro sportivo di Castel Volturno per valutare la situazione, cominciare l’ultima fase del piano riabilitativo e definire il graduale rientro in gruppo. Anche lui, come Koulibaly, salterà la sfida con lo spezia, ma rispetto al collega dovrebbe tornare tra i convocati a Udine”.