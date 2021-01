CorSport: dentro al 6-0 alla Fiorentina c’è il talento puro di Insigne e di una squadra sfarzosa

Dentro al 6-0 alla Fiorentina, scrive il Corriere dello Sport, c’è

Al Maradona, ieri ad ora di pranzo, il Napoli ha annientato la squadra di Prandelli.

“Il Napoli è tanto, è troppo, è esagerato, strappa in verticale perché in mezzo ha una diga (Demme e Bakayoko) che non t’abbandona, si diverte da una parte e dall’altra con Lozano e con Insigne, tra le linee se ne va con la leggerezza di Zielinski e poi ha la possibilità di buttarsi in un campo lasciato colpevolmente aperto dalla Fiorentina”.