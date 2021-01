Corriere: Juventus-Napoli, per Pirlo vincere vorrebbe dire dimostrare che il ciclo non è finito

La partita di stasera tra Juventus e Napoli, valida per la finale di Supercoppa, è importantissima per la squadra di Pirlo, che viene dalla sconfitta contro l’Inter. Il Corriere della Sera scrive:

Vincere stasera significherebbe scacciare la crisi.

“Non è uno snodo affatto facile per il mondo del calcio e non è una esagerazione dire che per la Juve la partita di stasera è ancora più importante di altre volte: per scacciare l’eventuale crisi che un’altra sconfitta si porterebbe appresso e anche per dimostrare che non siamo di fronte a «un grande ciclo che finisce», come ha lasciato intendere capitan Chiellini a San Siro, ma a un ciclo che sta già ricominciando”.