Coppa Italia, l’Atalanta batte la Lazio 3-2. Sfiderà la vincente tra Napoli e Spezia

La squadra di Gasperini trionfa pur finendo la partita in 10. Marcatori: Muriqi e Acerbi per la Lazio e Djimsiti, Malinovski e Miranchuk per i bergamaschi

Atalanta-Lazio finisce 3-2, con la squadra di Gasperini che vola in semifinale, dove incontrerà la vincente tra Napoli e Spezia, che si sfideranno domani sera. I bergamaschi sono stati i primi ad andare in vantaggio con Djimsiti, poi si fanno superare da Muriqi e da uno strepitoso Acerbi. Il vantaggio della Lazio dura appena 3 minuti, poi l’Atalanta chiude la partita vincendo, in 10 (dopo l’espulsione di Palomino per fallo da ultimo uomo su Lazzari), grazie ai gol di Malinovskyi e Miranchuk.