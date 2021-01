Napoli-Spezia: i convocati di Italiano: out Nzola, Piccoli e Saponara

Il tecnico dello Spezia ha diramato la lista dei convocati per la sfida di Coppa Italia contro il Napoli

Alla vigilia della sfida di Coppa Italia contro il Napoli, il tecnico dello Spezia, Vincenzo Italiano, ha diramato la lista dei convocati. Nzola, Ferrer, Mattiello e Piccoli non saranno a disposizione, così come Saponara e Pobega che sono rimasti in Liguria per proseguire i rispettivi lavori personalizzati. Turno di riposo per Provedel. Questo l’elenco completo: