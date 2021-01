Cartabellotta (Gimbe): «Con questi numeri rischiamo che la terza ondata si innesti sulla seconda»

Il Corriere della Sera intervista Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe.

« La terza ondata rischia di arrivare presto, quando ancora la seconda non ha affatto esaurito la sua forza . Dobbiamo prestare massima attenzione alle prossime due settimane: solo dopo la metà di gennaio capiremo gli effetti del decreto Natale sul contenimento dell’epidemia ».

Negli ultimi giorni i contagi sono aumentati.

«Tecnicamente siamo in una fase di stabilizzazione della curva che ha raggiunto il picco a fine novembre. La discesa prima è rallentata, poi si è fermata e adesso si intravede un trend in rialzo. Stanno crescendo, seppur lentamente, i ricoveri con sintomi, i posti letto occupati in terapia intensiva e gli attualmente positivi sono arrivati a 571 mila. Con questi numeri il rischio è che la terza ondata si innesti nella fase discendente della seconda».