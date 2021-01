Alisson decisivo nel finale: al Liverpool non riesce l’aggancio allo United

Poche emozioni nella super sfida di Anfield, il portiere evita la sconfitta in due occasioni nel finale. Il Manchester resta a +3

Il big match della 19^ giornata in Premier League, tra Liverpool e Manchester United, si conclude senza reti. Nel primo tempo si lasciano preferire i Reds, che schiacciano la squadra di Solskjaer senza però trovare la via del gol. Una superiorità sostanzialmente territoriale, a cui non sono corrisposte occasioni importanti.

Diverso il canovaccio nella ripresa, dove lo United, complice anche l’ingresso di Cavani, esce fuori. Nell’ultimo quarto d’ora è proprio il Manchester a creare le situazioni più pericolose, prima con Bruno Fernandes e poi con Pogba: Alisson è decisivo nel neutralizzare entrambe le conclusioni.

La partita finisce così 0-0 e restano tre i punti di distanza tra Liverpool e Manchester United, con i Red Devils che comandano la Premier League con 37 punti in 18 partite.