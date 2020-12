Troppi errori in Roma-Sassuolo, Maresca e Guida verso un turno di stop

Sulla Gazzetta. Valutazioni sbagliate, errori non corretti e nervosismo oltre i livelli di guardia. I vertici arbitrali hanno fatto le proprie valutazioni per arbitro e Var. E per Maresca è il secondo stop in stagione

Troppi errori nella direzione di Roma-Sassuolo, partita dall’arbitraggio contestatissimo: adesso Fabio Maresca e Marco Guida rischiano un turno di stop. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.

“Valutazioni sbagliate, errori non corretti, nervosismo ben oltre i livelli di guardia. Dopo i 90 minuti ad alta tensione di domenica all’Olimpico per Roma-Sassuolo, anche i vertici arbitrali hanno fatto le proprie valutazioni e la decisione sembra orientata a una sosta di un turno per arbitro e Var della discussa gara. L’approccio del designatore Rizzoli è tradizionalmente orientato, più che a sospensioni punitive, a far ritrovare la serenità necessaria ai suoi fischietti dopo partite sbagliate”.

Per Maresca si tratterebbe del secondo stop in stagione. La prima volta aveva sbagliato in qualità di addetto al Var, poiché non aveva corretto l’arbitro Piccinini in Inter-Parma.