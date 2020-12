Svizzera, aperta un’indagine su Infantino per aver utilizzato un jet privato

Nel 2017 il presidente della FIFA aveva prenotato un volo privato per rientrare dal Suriname motivandolo con un incontro con Ceferin, mai avvenuto

Il procuratore svizzero Stefan Keller ha aperto un’inchiesta sul presidente della FIFA Gianni Infantino per l’utilizzo di un jet privato nel 2017. I risultati sono al momento delle mani della procura che deciderà come procedere.

Secondo Keller Infantino avrebbe avuto un comportamento sleale per aver utilizzato un jet privato prenotato dalla FIFA per volare a Ginevra dal Suriname dopo aver fatto visita alle federazioni membri nei Caraibi.

Nel maggio 2020 la FIFA aveva difeso il suo presidente sulla questione, riporta Calcio e Finanza:

«Il presidente della FIFA si è recato nel Suriname nell’aprile 2017 durante un viaggio nella regione CONCACAF (Confederazione calcistica del Nordamerica, America centrale e Caraibi), e il volo di ritorno era conforme alle norme e ai regolamenti della FIFA»

Infantino avrebbe prenotato un volo privato in grande fretta per rientrare in Svizzera, motivandolo con un appuntamento con il presidente dell’UEFA Aleksander Ceferin, secondo la Süddeutsche Zeitung. Incontro mai avvenuto.