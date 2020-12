Segnano gli ex, solo 1-1 tra Torino e Bologna

Verdi (che partiva dalla panchina) e Soriano firmano le due reti della gara, i granata restano in piena zona retrocessione

Un punto che non scuote l’ambiente, specialmente quello del Torino che cercava il riscatto. Non va oltre l’1-1, la squadra di Marco Giampaolo, che resta in piena zona retrocessione. Nel primo tempo è più pericoloso il Bologna che colpisce anche una traversa con Svanberg in apertura di gara. I granata sono costretti al primo cambio già alla mezzora, con Verdi che rileva l’infortunato Bonazzoli.

Sarà proprio l’ex Bologna e Napoli a portare in vantaggio il Torino nella ripresa, con una punizione non irresistibile che Da Costa goffamente devia di piede nella propria porta. Un altro ex della gara, Roberto Soriano, rovina però la festa: splendidamente servito da Vignato, il centrocampista si inserisce in area e brucia Milinkovic-Savic in uscita.