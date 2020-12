Sconcerti: l’errore di Insigne non dovrebbe mai essere commesso dal capitano di una grande squadra 

Il Napoli ha perso la partita contro l’Inter e il vero errore, scrive Mario Sconcerti sul Corriere della Sera, lo ha commesso il capitano azzurro, Lorenzo Insigne.

“Per oltre due terzi di partita Inter e Napoli hanno giocato scambiandosi palleggi e aspettando uno spunto che non arrivava. Meglio il Napoli, che ha sempre diretto la gara. Confusa l’Inter in una partita strana, contro un avversario tecnico e veloce, non fisico, meglio preparato a organizzare il gioco. La svolta l’ha data l’arbitro segnalando un rigore corretto ma non infinito: quando Ospina commette fallo, Darmian ha già toccato verso la porta. L’errore vero lo commette Insigne che manda a quel paese l’arbitro e si fa espellere. È un errore che il capitano di una grande squadra non dovrebbe mai commettere perché dà fiato a polemiche, rimpianti e non crea nemmeno una sola utilità. Mancavano ancora 20 minuti alla fine. Il Napoli meritava molto di più, ma tra la non partita con la Juve e questo passaggio a vuoto sono già 4 le gare perse su 12. Un’infinità per chi vuole vincere”.