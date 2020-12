Repubblica: oggi Quagliarella e Ferrero in visita al murale di Maradona ai Quartieri Spagnoli

La Samp domani sarà in campo con una maglia speciale con un ricamo recante la scritta della data, dello stadio e della partita. Le casacche saranno poi messe all’asta per il Gaslini

Come ha fatto qualche settimana fa Bruno Conti, per la Roma, oggi anche il bomber della Sampdoria, Fabio Quagliarella andrà ai Quartieri Spagnoli per rendere omaggio a Maradona davanti al murale di via De Deo. Lo scrive Repubblica Genova. Quagliarella sarà accompagnato dal presidente Ferrero.

“Intanto oggi pomeriggio in compagnia del presidente Massimo Ferrero si recherà nei quartieri Spagnoli, per rendere omaggio a quello che è diventato il santuario Maradona, il luogo dove il fuoriclasse argentino è ricordato e dove già si sono inginocchiati i giocatori della Roma. Assieme al presidente omaggerà un mito, che ha segnato la sua infanzia e del quale, durante il suo periodo napoletano, tanto avrebbe voluto ripercorrere le gesta”.

In occasione della partita contro il Napoli, la Sampdoria indosserà una speciale maglia celebrativa.

“Ci sarà un ricamo recante la scritta della data, dello stadio e della partita. Le casacche saranno poi messe all’asta, con il ricavato per il Gaslini, al pari di quelle che con il Milan domenica scorsa hanno ricordato i 120 anni dell’Andrea Doria”.