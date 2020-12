Quella di Cuadrado è la quinta espulsione per la Juventus in campionato

Stasera è toccato a Cuadrado. Ma è successo anche a Rabiot, Chiesa, Morata, Pinsoglio più Demiral in Champions. Squadra nervosetta

Serpeggia un bel po’ di nervosismo in casa Juventus. Stasera ma anche in tutto questo campionato. Hanno scritto in un comunicato che la sentenza del Coni non li tocca. Sarà, intanto hanno perso tre punti in classifica e sono stati retrocessi a 24 col terzo posto in condominio con Napoli e Roma.

Non solo. Fiorentina-Juventus pronti via, gol di Vlahovic lanciato in rete con la difesa della Juventus altissima. Dieci minuti dopo, entrataccia di Cuadrado che è stato espulso. E qua torniamo al nervosismo. Siamo all’espulsione numero cinque in campionato per la squadra di Pirlo.

In Roma-Juventus è stato espulso Rabiot.

In Crotone-Juventus è stato espulso Chiesa.

In Benevento-Juve (a partita ormai conclusa) espulso Morata.

In Juventus-Torino espulso Pinsoglio che però era in panchina.

Stasera Cuadrado. E poi c’è un’espulsione in Champions: Juve-Barcellona, espulso Demiral