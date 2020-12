Cuadrado espulso col VAR dopo 16’ per una bruttissima entrata (VIDEO)

Juve sotto di un gol e di un uomo contro la Fiorentina dopo il primo quarto d’ora. Il giocatore era stato ammonito inizialmente, ma il VAR ha corretto La Penna

La Juventus sotto di un gol e di un uomo dopo 16’ della partita con la Fiorentina. Dopo il gol di Vlahovic in apertura di gara, è stato espulso Cuadrado per una brutta entrata su Castrovilli. L’arbitro La Penna aveva inizialmente ammonito il colombiano, ma il VAR Mazzoleni ha richiamato l’arbitro per una review e il direttore di gara ha corretto la propria decisione optando per il cartellino rosso.