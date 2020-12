Pradè: “Milik ci farebbe comodo ma ostacolerebbe la crescita di Vlahovic”

Il direttore sportivo della Fiorentina: “Milik non è un giocatore giusto da prendere in questo momento, abbiamo deciso di puntare un attaccante giovane”

Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, ha parlato del mercato degli attaccanti (e di Milik) in un’intervista rilasciata ai canali ufficiali del club.

A livello individuale, da un punto di vista tecnico, siamo secondi a poche squadre, non meritiamo questa classifica. Sarà un mercato di riparazione, ci sono 29 giocatori e sono tanti, verranno prese decisioni insieme all’allenatore. Abbiamo deciso di puntare un centravanti giovane, che ci sta dando risposte importanti, che è Vlahovic.

In questo momento Milik e Piatek non sono giocatori che sarebbe giusto prendere, ci farebbero comodo ma ostacolerebbero la sua crescita, anche se sono grandi calciatori. Kouamé ha cominciato benissimo ma dopo gli infortuni ci possono stare periodi di down. Poi ci sono giocatori scontenti come Cutrone, cercheremo di accontentarlo e trovare la soluzione migliore.