Pioli: “Ibra aveva molta voglia di rientrare. E’ forte e tornerà più forte di prima”

In conferenza stampa: “La squadra non avrà nessun contraccolpo psicologico perché è una squadra che propone e che crea”

Alla vigilia della partita con il Sassuolo, il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha parlato in conferenza stampa.

“Sappiamo quello che stiamo facendo, da gennaio ad oggi abbiamo messo in campo prestazioni positive. Il dato interessante è che abbiamo 15 punti in più rispetto all’anno scorso, significa molto per la nostra crescita. Resta un campionato ancora più equilibrato rispetto all’anno scorso”.