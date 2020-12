Nel 2013 un’allenatrice federale fu licenziata in Francia per abusi sessuali: oggi continua ad allenare

L’inchiesta dell’Equipe fa luce su una vicenda di violenze e ricatti perpetrate al centro di Clairefontaine, la Coverciano di Francia

Un nuovo scandalo sessuale sta agitando gli ambienti federali della Francia calcistica. A farvi luce è l’Equipe, che racconta di come un’allenatrice abbia esercitato violenza per anni su aspiranti giocatrici, molte oggi famose e apprezzate. La Federazione aveva licenziato la donna ma senza scendere nel dettaglio sulle motivazioni della separazione.

I fatti risalgono al 2013, il momento del licenziamento, dopo dieci anni di lavoro. L’Equipe racconta di relazioni intrecciate anche con minorenni, tutte da tenere segrete ovviamente, finché l’allenatrice non fu colta sul fatto da un’altra giovane, che decise di parlare. L’inchiesta interna portò al licenziamento ma la FFF non rivelò altro; il presidente federale segnalò il caso in procura.

Le indagini portarono alla luce i metodi dell’allenatrice, ma il caso fu archiviato per prescrizione nel 2015. Intanto la donna esercitava il proprio lavoro in un club di prima divisione del calcio francese, dal momento che niente le impediva e soprattutto le impedisce di svolgere tuttora il proprio lavoro.