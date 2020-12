Zielinski: “La Real Sociedad sta facendo grandi cose, anche se sono un po’ calati”

«Cercherò di dare sempre il massimo, ovunque Gattuso mi metterà in campo. Gara dopo gara, migliora anche la mia condizione fisica»

Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli, ha presentato in conferenza stampa la partita di Europa League con la Real Sociedad.

Cercherò di dare sempre il massimo ovunque Gattuso mi metterà in campo. Cerco di dare il mio contributo per aiutare, da trequartista sono andato bene in queste ultime partite e spero di andare ancora meglio. Mi sento bene, gara dopo gara migliora anche la mia condizione fisica.

Abbiamo fatto bene nelle ultime partite, abbiamo una rosa ampia e di qualità, speriamo di fare belle cose quest’anno. Domani ci attende una gara molto importante. L’abbiamo preparata bene e cercheremo di fare un risultato utile per passare il turno.

L’abbiamo preparata bene, spero che domani si farà una grande partita. Sappiamo che i nostri avversari sono forti e hanno giocatori di qualità. Stanno facendo grandi cose in campionato, anche se sono calati un po’. Sicuramente per loro anche sarà una partita importante, speriamo di vincerla.