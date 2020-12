Mattino: Inchiesta Figc, il Napoli rischia solo una multa. Patteggerà per ridurla

Il club eviterà il dibattimento, anche se è convinto di aver rispettato le regole. La multa non supererà i 30mila euro

Il Napoli ha vinto il ricorso per la partita non giocata contro la Juve e si è visto annullare la sconfitta a tavolino e il punto di penalizzazione. Resta però ancora aperta, in Procura Figc, l’inchiesta sull’eventuale violazione del protocollo. Il Mattino scrive che il club va incontro solo ad una multa. E’ quanto è accaduto agli altri club che hanno vissuto lo stesso iter. Il club di De Laurentiis patteggerà per ridurre l’ammenda del 50%: niente dibattimento.

“Non c’è ancora una tempistica ben precisa sulla chiusura indagine da parte della Procura federale, ma diciamo che l’impressione è che una volta ricevuta la comunicazione il Napoli possa decidere di evitare il dibattimento (pur essendo il club assolutamente convinto di aver rispettato il protocollo sia nei giorni in cui è emersa la positività di Zielinki ed Elmas che in quelle precedenti), accettando il patteggiamento che produce la riduzione dell’ammenda del 50 per cento. In conclusione, De Laurentiis e il Napoli, anche se venisse riconosciuta una violazione del protocollo, sarebbero sanzionati con una ammenda non superiore ai 30mila euro“.