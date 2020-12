Marca: Atletico, Milik in pole per sostituire Diego Costa. Il Napoli non vuole cederlo alla Juve

L’Atletico Madrid deve sostituire Diego Costa, che ha chiesto la rescissione del contratto. Il club è alla ricerca di un rimpiazzo sul mercato di gennaio, ma vorrebbe trovare un prestito vantaggioso o, al massimo, un parametro zero. E il sostituto a cui pensa è Milik. Lo scrive Marca. Il polacco è stato seguito già diverse volte sul mercato e l’opzione sta prendendo corpo di nuovo nelle ultime ore.

“La sua situazione a Napoli invita a pensare alla possibilità di raggiungere un accordo tra due club che hanno ottimi rapporti. E’ complicato che il polacco possa partire in prestito visto che scade il suo contratto a giugno, ma non è escluso che possa verificarsi un accordo che impedirebbe il suo arrivo alla Juventus, cosa che il Napoli vuole evitare a tutti i costi. Infatti, il calciatore non disputa un solo minuto con la sua squadra dallo scorso 8 agosto contro il Barcellona una volta che ha rifiutato di rinnovare. In ogni caso, le cifre che vengono gestite in Italia (18 milioni) sembrano lontane da quelle che il club è disposto ad offrire qualora decidesse di tentare l’operazione”.