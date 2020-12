La Stampa: “il Napoli potrebbe ottenere solo il punto, senza la ripetizione di Juventus-Napoli”

“Il Napoli potrebbe ottenere solo il punto, senza ripetizione di Juventus-Napoli”

Anche La Stampa scrive del ricorso del Napoli che sarà discusso oggi al Collegio di garanzia del Coni.

Secondo il quotidiano torinese

la Juve e la Figc non si sono costituite in giudizio per questione di rispetto delle regole (la Juve) e questione di equidistanza tra le parti (la Figc).