Inter, per Vidal risentimento ai flessori della coscia. A rischio il Napoli?

Il club nerazzurro comunica l’esito della risonanza magnetica. Le condizioni del centrocampista saranno valutate giorno dopo giorno

Brutte notizie per Antonio Conte. Inter poco fa ha emesso un comunicato sulle condizioni di Arturo Vidal da cui risulta che il centrocampista ha un risentimento muscolare ai flessori. Il club aveva già deciso di non schierarlo in Champions, ma adesso forse è in dubbio anche la presenza contro il Napoli, la prossima di campionato. Le condizioni del calciatore saranno valutate giorno dopo giorno. Questo il testo del comunicato ufficiale:

“Risonanza magnetica per Arturo Vidal dopo il problema riscontrato nella gara di sabato contro il Bologna. Per il centrocampista cileno risentimento muscolare ai flessori della coscia destra. Le condizioni del giocatore verranno valutate giorno dopo giorno”.