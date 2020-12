Il Napoli recupera Rrahmani: tampone negativo

Il comunicato del club: “Ha completato l’iter di visite presso la clinica Pineta Grande, riprenderà gli allenamenti nella giornata di domani”

Buone notizie per il Napoli sul fronte giocatori fermi per il Covid. Torna a disposizione Rrahmani, il cui tampone è risultato negativo. Lo comunica il club nel consueto report dell’allenamento svolto in mattinata, elogiato anche da Gattuso nell’intervista rilasciata a Sky.

“Terapie e lavoro personalizzato in campo e palestra per Osimhen. Rrahmani risultato negativo al tampone Covid-19 ha completato l’iter di visite presso la clinica Pineta Grande con il Dottor Elpidio Pezzella e con il supporto del Dottor Di Paco della Casa di Cura San Russore di Pisa, riprenderà gli allenamenti nella giornata di domani”.