Il Mattino: Gattuso non firma il rinnovo per i diritti d’immagine e i bonus

La firma slitta per la terza volta: adesso a dopo l’Epifania. Per il quotidiano il motivo è una serie di cavilli anche per i contratti dello staff

Da oltre un mese Gattuso e il Napoli sarebbero prossimi alla firma del rinnovo dell’allenatore che viene mediaticamente trattato come il salvatore della patria e che in realtà perde una partita ogni tre. Deve sempre firmare, è fatta, è fatta, ma non firma mai. Oggi Il Mattino scrive che la firma non arriva per cavilli legati a diritti d’immagine e bonus.

La firma non è ancora arrivata e a questo punto è prevista dopo il periodo di feste e cioè dopo l’Epifania.

E siamo al terzo rinvio. La firma era stata annunciata prima nella pausa della Nazionale, poi entro Natale, adesso dopo l’Epifania. Il nuovo contratto, sempre secondo Il Mattino, non prevederebbe penali.

I tempi si sarebbero ulteriormente allungati

anche perché non c’è solo in ballo il contratto di Gattuso ma anche altri sette-otto che riguardano gli uomini del suo staff, a cominciare da quello del suo secondo Riccio. Quindi ci sarà ancora da attendere un po’.