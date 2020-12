Il Mattino: Agnelli e De Laurentiis non hanno parlato di Juve-Napoli

I due presidenti, non hanno affatto discusso della possibile data per il recupero di Juve-Napoli, anche perché non sono i club a dover prendere questa decisione

Agnelli e De Laurentiis, a Firenze per curare con la Commissione della Lega la trattativa relativa all’ingresso dei fondi di investimento nel calcio italiano, non hanno affatto discusso della possibile data per il recupero di Juve-Napoli. Anche perché, come riporta oggi il Mattino, non sono i due club a dover prendere questa decisione.

Agnelli e De Laurentiis si sono dunque impegnati solo a portare a casa i dettagli dell’operazione finanziaria

L’obiettivo è arrivare a finalizzare l’operazione entro l’Epifania, come previsto dall’ultima assemblea della Lega Serie A, o al massimo la metà di gennaio. Secondo quanto filtra, resta ancora da definire il sistema di redistribuzione dei dividendi all’interno delle società, con quelle di Serie B che non vogliono essere tagliate fuori dai benefici (il Monza di Galliani è tra i più battaglieri).