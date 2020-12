Gazzetta: quando saranno vaccinati gli atleti olimpici?

Sarebbe opportuno inserire gli atleti che parteciperanno ai Giochi di Tokyo 2021 nel calendario delle vaccinazioni per il coronavirus

È partito ieri il programma vaccinale contro il coronavirus in Italia. È stato solo il primo giorno di un lungo percorso porterà a vaccinare tutta la popolazione mondiale e, si spera, ad uscire da questa pandemia. Il calendario, stillato dal Governo, prevede come primo step la vaccinazione del personale medico-sanitario, poi le Rsa e la popolazione più anziana. Solo a quel punto si passerà a vaccinar il resto della popolazione. La Gazzetta dello Sport oggi si domanda quando toccherà agli sportivi, e soprattutto agli “olimpici”, i campioni che hanno già conquistato il pass per i Giochi di Tokyo 2021 e quelli che possono ancora conquistarlo.

Nei protocolli del governo, che ha previsto un calendario dei vaccini, non c’è traccia di sportivi, atleti… E già la sentiamo la voce dei ministri dire «abbiamo altre priorità». E ci mancherebbe altro!

Ma le Olimpiadi sono un appuntamento che capita ogni 4 anni e molti atleti hanno già raccontato quanto sia difficile la ripresa dopo essere stati contagiati da covid per cui risultare positivi a ridosso dell’appuntamento manderebbe tutto in fumo

I Giochi olimpici sono un momento unificante per il Paese, anzi sono un momento identitario per il mondo. Sono in programma dal 23 luglio in Giappone e potrebbero diventare il simbolo stesso di uscita e ripartenza dalle sabbie mobili della pandemia.