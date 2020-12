Gazzetta: Fabian non vuole prolungare col Napoli. L’Atletico lo vuole

Il centrocampista spagnolo soffre il centrocampo a due voluto da Gattuso, ma Giuntoli incontrerà nei prossimi giorni i suoi agenti per provare a trovare un’intesa

Il 2021 promette qualche nuovo grattacapo per Cristiano Giuntoli. Il ds del Napoli infatti avrà da risolvere la questione Fabian Ruiz che sembra intenzionato a non prolungare il contratto, scrive la Gazzetta dello Sport

Il centrocampista spagnolo ha rimandato di proposito la richiesta del Napoli di prolungare l’accordo in essere, che ha scadenza giugno 2023.

Fabian vuole tornare a giocare in Liga e l’Atletico del Cholo è pronto a investire cifre importanti per averlo

ma Aurelio De Laurentiis non discuterà con nessuno se non gli arriverà un’offerta di almeno 50 milioni di euro.

A breve ci sarà un uovo incontro tra Giuntoli e i procuratori del calciatore spagnolo per provare a trovare un accordo per il prolungamento anche se l’ultimo modulo scelto da Gattuso non gli è congeniale. Dall’inizio della stagione infatti Fabian ha perso il suo posto da titolare a vantaggio di Demme che sembra trovarsi meglio nella mediana a due.